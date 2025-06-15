شكرا لقرائتكم خبر عن بيان رسمي من وزارة التعليم بصنعاء حول تقويم العام الدراسي القادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي التابعة للحوثيين بصنعاء بدء العام الدراسي الجديد 1447هـ/ الموافق 2025 – 2026م لجميع المراحل الدراسية في الثالث من محرم القادم الموافق 28 يونيو المقبل على أن تبدأ عملية القيد والتسجيل والانتقال بالمدارس الحكومية والأهلية من يوم غدٍ الأحد.

وأكدت الوزارة على ضرورة انتظام دوام الهيئات التعليمية في جميع صفوف المراحل الدراسية من يوم السبت 25 ذو الحجة الموافق 21 يونيو المقبل على أن تكون الدراسة بمعدل 5 أيام في الأسبوع بحسب التقويم المدرسي الذي صدر به قرار وزاري رقم (165) لسنة 1446 / 2025م.

وأشارت إلى بدء الاختبارات المدرسية لنهاية الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية يوم الإثنين 14 ربيع الآخر 1447 هجرية الموافق 6 أكتوبر 2025م على أن تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي يوم السبت 26 ربيع الآخر الموافق 18 أكتوبر من العام الجاري.

وبحسب التقويم المدرسي، سيتم استئناف الدراسة للفصل الدراسي الثاني في الـ 3 من جمادى الأولى الموافق 25 أكتوبر وتبدأ اختبارات النقل النهائية لجميع المراحل الدراسية يوم السبت 19 شعبان 1447 الموافق 7 فبراير 2026م، فيما تبدأ اختبارات الشهادة العامة للمرحلة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي يوم السبت 9 شوال الموافق الـ 28 من مارس وفي اليوم التالي 10 شوال تبدأ إختبارات الشهادة العامة للمرحلة الأساسية.