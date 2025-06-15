شكرا لقرائتكم خبر عن ابتداءً من اليوم.. تعديل جديد على إجراءات تجديد الإقامة في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن تحديثات جديدة في إجراءات تجديد إقامة الوافدين العاملين تحت مهنة “عامل”، وذلك ضمن خطط المملكة لتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع رؤية 2030.



وتشمل الشروط الجديدة ضرورة سريان رخصة العمل، وخلو سجل المقيم من المخالفات المرورية أو تسديدها، إضافة إلى وجود تأمين طبي ساري المفعول للمقيم وأفراد أسرته، وأن يكون المقيم على رأس عمله فعلياً لدى المنشأة المسجلة ضمن نطاقات التوطين المسموح بها.

أما بالنسبة للرسوم، فقد حددت المديرية رسوم تجديد الإقامة السنوية بمبلغ 650 ريالاً سعودياً، بالإضافة إلى رسوم رخصة العمل البالغة 9600 ريال سنوياً (بمعدل 800 ريال شهرياً)، مع رسوم التأمين الطبي التي تتفاوت بين 400 إلى 1500 ريال للفرد حسب مقدم الخدمة.

وأتاحت الجهات المختصة خيار تجديد الإقامة بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي بدلاً من النظام السنوي، وذلك لتخفيف الأعباء المالية على أصحاب العمل من خلال خدمة “تجزئة سداد الرسوم”.

طريقة تجديد الأقامة

وأكدت الجوازات السعودية أن عملية التجديد أصبحت رقمية بالكامل عبر منصتي “أبشر أعمال” و”مقيم”، مشددة على ضرورة التزام أصحاب العمل بالتجديد في المواعيد المحددة لتجنب غرامات قد تصل إلى 1000 ريال في حال التأخير، أو التعرض لإيقاف الخدمات للمنشآت المخالفة.