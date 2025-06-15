شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 15 يونيو/حزيران 2025 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - متوسط أسعار الذهب في صنعاء جنيه الذهب

شراء = 400,000 ريال

بيع = 407,000 ريال جرام عيار 21

شراء = 49,700 ريال

بيع = 52,000 ريال متوسط أسعار الذهب في عدن جنيه الذهب

شراء = 1,974,000 ريال

بيع = 2,007,400 ريال جرام عيار 21

شراء = 246,700 ريال

بيع = 250,900 ريال

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