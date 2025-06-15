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اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 15 يونيو/حزيران 2025

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اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 15 يونيو/حزيران 2025

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عدن - ياسمين التهامي - متوسط أسعار الذهب في صنعاء

جنيه الذهب
شراء = 400,000 ريال 
بيع = 407,000 ريال 

جرام عيار 21
شراء = 49,700 ريال 
بيع = 52,000 ريال 

متوسط أسعار الذهب في عدن

جنيه الذهب
شراء = 1,974,000 ريال 
بيع = 2,007,400 ريال 

جرام عيار 21
شراء = 246,700 ريال 
بيع = 250,900 ريال 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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