شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل إذا اشتعلت أسطوانة الغاز بالمنزل؟.."ثواني بين النجاة والكارثة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ماذا تفعل إذا اشتعلت أسطوانة الغاز في منزلك؟ يتخوف الكثير من الأشخاص من المواق الصعبة ولا يستطيعون التفكير و التصر سريعا فهل تسائلت يوما ما عن ماذا تفعل إذا اشتعلت أسطوانة الغاز فى منزلك؟ إليك الأسعافات الأولية.

قال المهندس عبد المجيد أحمد فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن أفضل الإسعافات الأولية لإخماد استشعال أسطوانة الغاز.

في هذا الدليل المفصل نقدم لك:

كل ما يجب فعله فوراً إذا اشتعلت أسطوانة الغاز في منزلك، وأيضاً الأخطاء القاتلة التي يجب تجنبها، وأهم وسائل الوقاية حتى لا يتكرر هذا المشهد الخطير.

أولاً: لماذا تشتعل أسطوانة الغاز في المنزل؟

هناك عدة أسباب شائعة وراء اشتعال الأسطوانة:

تسرب الغاز بسبب تلف الخرطوم أو المنظم.

عدم تثبيت المنظم بشكل صحيح.

إشعال النار أو الكهرباء بالقرب من تسرب الغاز.

اصطدام الأسطوانة بقوة.

سوء التهوية مع تسرب بسيط للغاز لفترة طويلة.

ثانياً: أخطاء قاتلة يقع فيها الكثير عند اشتعال الأنبوبة

محاولة إطفاء النار بالماء.

سكب أغطية أو بطاطين عليها بشكل عشوائي.

الاقتراب الشديد من الأسطوانة لمحاولة غلقها.

استخدام المراوح أو الهواء في محاولة تشتيت اللهب.

الذعر والصراخ دون تصرف فعلي.

كل هذه المحاولات تزيد من حجم اللهب وخطر الانفجار.

ثالثاً: الإسعافات الأولية والخطوات الصحيحة فور اشتعال الأسطوانة

ابقَ هادئًا وثابت الأعصاب

الهلع أول طريق الكارثة. تحكم في نفسك وتصرف بهدوء وثقة.

افصل مصدر الغاز إن استطعت بأمان

إذا كان بإمكانك الوصول لصمام الأسطوانة دون التعرض للنار:

أغلق الصمام فوراً، وسيتوقف خروج الغاز ويبدأ اللهب في الانطفاء.

استخدم بطانية حريق إن وجدت

لف البطانية بإحكام على مصدر النار لعزل الأكسجين.

إن لم تستطع: استخدم طفاية الحريق المناسبة

طفاية الحريق فئة C أو B الخاصة بالغازات والسوائل القابلة للاشتعال.

وجه فوهة الطفاية إلى قاعدة اللهب وليس إلى أعلى اللهب.

أبعد الأشخاص من المكان فورًا

أخرج جميع أفراد الأسرة من المكان إلى منطقة آمنة.

افتح النوافذ والأبواب لتهوية المكان

بعد إطفاء الحريق للتخلص من بقايا الغاز المنتشر في الجو.

اتصل فوراً بالدفاع المدني

حتى لو تم السيطرة على الحريق مبدئياً يجب حضور المختصين للكشف على الأنبوبة والتأكد من الأمان الكامل.

رابعاً: إذا لم تستطع السيطرة على الحريق

لا تقترب إطلاقاً من الأنبوبة.

أخرج الجميع فوراً من المنزل.

اتصل بالطوارئ والدفاع المدني وأبلغ عن الحادث بأقصى سرعة.

خامساً: كيف تقي نفسك من تكرار هذا الحادث؟

افحص خرطوم الغاز والمنظم بشكل دوري.

استبدل الخرطوم كل 6 أشهر حتى لو لم يظهر عليه تلف.

استخدم منظم ضغط عالي الجودة ويفضل المعتمد من الجهات المختصة.

لا تترك الأنبوبة بجانب مصادر حرارة أو شمس مباشرة.

ضع الأسطوانة في مكان جيد التهوية.

لا تشعل النار إذا شممت رائحة غاز في المنزل، وافتح الشبابيك أولاً.



سادساً: الإسعافات الأولية في حال وقوع إصابات

في حالة الحروق:

اغسل مكان الحرق بماء فاتر لمدة 10 دقائق.

لا تستخدم الثلج أو أي كريمات منزلية.

غطّ الحرق بضمادة معقمة أو قطعة قماش نظيفة.

توجه لأقرب مركز طبي فورًا.

في حالة الاختناق من الغاز:

أخرج المصاب فوراً إلى هواء نقي.

ساعده على التنفس العميق.

إذا فقد وعيه أو صعب التنفس: اتصل بالإسعاف فوراً.

