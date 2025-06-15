شكرا لقرائتكم خبر عن اول تعليق لـ الغفوري على القصف الإسرائيلي على إيران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الصحفي اليمني مروان الغفوري عن القصف الإسرائيلي على إيران.

وقال الغفوري : ‏فوق ركام الدولة في صنعاء، دمشق، بيروت، وبغداد .

وأضاف : وقف المرشد الأعلى الإيراني متباهياً، قال إنه نصر إلهي. من خلفه تحدث قادة إيران عن نصرهم الساحق في العواصم الأربع.

وأختتم : إن كان كل ذلك الخراب هو النصر في أعينكم فهنيئاً لكم النسخة الخامسة منه، من طهران هذه المرة