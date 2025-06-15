شكرا لبحثكم عن خبر رجل الأعمال أبو بكر الشيباني يعثر على والده المختفي منذ عامين في إحدى مشافي القاهرة ويكشف تفاصيل مؤلمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بعد غياب دام قرابة عامين، تمكن رجل الأعمال اليمني الأستاذ أبو بكر أحمد عبدالله الشيباني من العثور على والده، الحاج أحمد عبدالله الشيباني، في إحدى المستشفيات بالعاصمة المصرية القاهرة، وهو في حالة صحية حرجة إثر الإهمال والمعاناة التي تعرض لها طيلة فترة اختفائه.

وأفادت مصادر مقربة أن عملية الإخفاء تمت على يد شقيقته غير الشقيقة المدعوة سوسن، وولديها أحمد ومعتز، حيث جرى احتجازه بشكل غير قانوني بعيدًا عن أهله ومحبيه، وتركه لاحقًا وحيدًا يصارع الأمراض والآلام دون رعاية كافية أو إشعار ذويه بمكانه.

وفي أول تصريح له بعد الحادثة، أكد الأستاذ أبو بكر الشيباني أنه سيسير على نهج والده المؤسس، ويحمل راية الوفاء له ولرسالته، متعهدًا برفع اسم المجموعة التي أسسها والده إلى آفاق جديدة من التميز والنجاح. كما دعا إلى إعادة أواصر المحبة والتلاحم في الأسرة الكريمة، واستنكار كل الممارسات التي تسيء إلى قيم الإنسانية والرحم.

وقد وجه الشيباني نداءً إنسانيًا إلى الجميع بالدعاء لوالده بالشفاء العاجل، معبرًا عن أمله في أن تُطوى صفحة الألم، وتُفتح صفحات جديدة من العدل والمصالحة.

وفي لفتة وفاء مؤثرة، نظم الأستاذ أبو بكر أحمد الشيباني قصيدة رثاء مؤلمة عبّر فيها عن عمق الجرح الذي خلّفه هذا الغياب القسري، ومقدار الحزن الذي يعتصر قلبه على ما حلّ بوالده.

مرفق لكم الرثاء في مقطع فيديو. بالرابط التالي:

https://streamable.com/v3ne2o