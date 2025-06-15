شكرا لقرائتكم خبر عن فتح تأشيرات العمرة بعد الحج رسميًا… واستبعاد 3 دول عربية يثير الجدل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت المملكة العربية السعودية رسمياً بدء موسم العمرة للعام الهجري الجديد اعتباراً من يوم الثلاثاء، مع فتح باب إصدار تأشيرات العمرة للوافدين من خارج المملكة بدءاً من يوم الأربعاء.



وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن المعتمرين من مختلف أنحاء العالم سيتمكنون من حجز وإصدار التصاريح الخاصة بأداء مناسك العمرة عبر تطبيق “نسك”، الذي يعتبر المنصة الرقمية الموحدة لتقديم الخدمات الحكومية لضيوف الرحمن.



وقد بدأت الاستعدادات التقنية والتشغيلية للموسم الجديد في وقت مبكر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، سعياً لضمان سلاسة الإجراءات وتحسين تجربة المعتمرين. ويتيح تطبيق “نسك” للمستخدمين الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات الرقمية الداعمة لرحلة العمرة.

وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية المملكة الشاملة لتيسير وصول المسلمين إلى الأماكن المقدسة، وتطوير تجربة ضيوف الرحمن بما ينسجم مع مستهدفات “رؤية المملكة 2030″، مع الحرص على توفير أعلى معايير السلامة والراحة.

3 جنسيات عربية ممنوعة من تأشيرة عمرة ما بعد الحج.. متى تفتح السعودية باب تأشيرات

تتساءل شريحة واسعة من المسلمين الراغبين بأداء العمرة عن الموعد الرسمي لفتح تأشيرات العمرة بعد انتهاء موسم الحج، خصوصًا مع تضارب الأنباء القادمة من مصادر غير رسمية.

عادةً ما تُغلق تأشيرات العمرة خلال ذروة موسم الحج، وتُستأنف بعد انتهاء موسم التشريق وعودة الحجاج إلى بلدانهم. بحسب وزارة الحج والعمرة السعودية، فإن فتح تأشيرات العمرة لموسم ما بعد الحج يتم غالبًا مع بداية شهر محرم من العام الهجري الجديد، إلا أن الموعد الدقيق يختلف سنويًا حسب التقديرات التشغيلية والطاقة الاستيعابية للمدن المقدسة.

الجديد في نظام تأشيرات العمرة بعد موسم الحج:

في كل موسم، تعمل السلطات السعودية على تحسين الإجراءات وتحديث الأنظمة المتعلقة بالحج والعمرة،



ابتداءً من موسم 1445 هـ، تم إدخال تعديلات على منصة “نسك” الخاصة بإصدار التأشيرات، حيث أصبح بإمكان الراغبين بأداء العمرة طلب التأشيرة بشكل رقمي بالكامل دون الحاجة إلى مراجعة القنصليات. كما تم فتح باب العمرة لمواطني أكثر من 60 دولة ضمن برنامج التأشيرة الإلكترونية، مع إمكانية حجز الخدمات مثل الفنادق والنقل عبر المنصة مباشرة.



إضافة إلى ذلك، تستهدف الوزارة زيادة أعداد المعتمرين تدريجيًا لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 ضمن مبادرة “تيسير العمرة للجميع”.

مزايا تأشيرة العمرة بعد الحج:

بعد انتهاء الزحام الذي يصاحب موسم الحج، تظهر مزايا عدة تجعل العمرة بعد الحج خيارًا مثاليًا لكثيرين ومن أهم المزايا:



– سهولة الحجز: قلة الضغط على الفنادق ووسائل النقل.

– أجواء هادئة: انخفاض عدد الزوار مقارنة بموسم الحج.



– أسعار مخفضة: انخفاض في تكاليف الإقامة والطيران.

– توفر خدمات مميزة: جاهزية الفنادق والمرافق لخدمة المعتمرين مباشرة.

تحذيرات يجب الانتباه لها:

رغم الإيجابيات، يواجه المعتمرون بعض التحديات التي يجب الحذر منها لتجنب الوقوع في مشاكل تنظيمية أو قانونية ومن بعض التحذيرات:



– الحجز عبر مكاتب غير مرخصة قد يؤدي إلى تأشيرات مرفوضة أو إقامة غير قانونية.

– التأخر في إصدار التأشيرة بسبب الضغط الإلكتروني على المنصات عند فتح التأشيرات.



– نقص الوعي بإجراءات الدخول الجديدة، مثل اشتراط التأمين الطبي وتسجيل اللقاحات المعتمدة.

منصات الحجز والخدمات الرسمية:

مع التحول الرقمي المتسارع، أصبحت خطوات الحصول على تأشيرة العمرة أكثر سهولة، لكن بشرط معرفة المنصات الرسمية والموثوقة ومن أهم المنصات المعتمدة:



– منصة “نسك”: للتقديم المباشر على التأشيرة الإلكترونية. https://www.nusuk.sa/

– تطبيق “توكلنا خدمات”: لمتابعة حالة التصريح والوضع الصحي.



– منصة “مقام”: لحجز برامج العمرة للمعتمرين من خارج السعودية.



وتستمر الجهود لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية والتوعوية بلغات عالمية متعددة، بما يعكس حرص المملكة على تقديم صورة مشرفة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين