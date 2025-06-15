شكرا لقرائتكم خبر عن تدخل أمريكي وشيك ضد إيران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عن استعدادات تجريها الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة عسكرياً في الحرب بين إسرائيل وإيران، خاصة بعد تسبب الهجمات الإنتقامية الإيرانية دماراً واسعاً في تل أبيب.

من بين تلك المصادر شبكة (NBC) التلفزيونية الأمريكية، التي أكدت تقديم إسرائيل، طلباً رسمياً إلى أمريكا للتدخل عسكرياً ضد إيران.

وحسب قناة "العربية" السعودية، قالت شبكة "NBC" إن "إجتماعاً طارئاً يعقد في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لبحث طلب إسرائيل التدخل في الحرب ضد إيران".

يأتي هذا بعد أن لقنت إسرائيل، إيران درساً قاسياً بتوجيه ضربات موجعة جديدة تمثلت في قتل مجموعة من القيادات العسكرية، بعد ساعات من تصفيتها قادة بارزين، على خلفية تمسك طهران ببرنامجها النووي ودعم ما يسمى "محور المقاومة".





من جانبها، اطلقت ايران ما سمتها عملية "الوعد الصادق 3" ردا على الضربات الاسرائيلية، واطلقت مئات الصواريخ والطائرات المسيرة، نحو تل ابيب وقواعد الجيش الاسرائيلي، محدثة دمارا في المباني وموقعة نحو 100 مصاب.



