شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة العمليات تعمل بصمت.. والضربة القادمة بلا موعد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تستمر الهجمات العسكرية المتبادلة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد، مواصلة العملية الهجومية المشتركة تحت اسم “الصادق 3″، في رد مباشر وحاسم على ما وصفه بـ”الشرور والاعتداءات الصهيونية المستمرة” ضد الجمهورية الإسلامية.

وجاء في بيان رسمي صادر عن الحرس الثوري أن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ متنوعة، منشآت حساسة داخل الأراضي المحتلة، من بينها مراكز إنتاج وقود الطائرات المقاتلة ومرافق إمداد الطاقة التابعة للكيان الصهيوني.

وأكد البيان أن العمليات الهجومية الإيرانية ستستمر بأقصى درجات القوة والاتساع، ما دام العدوان والاعتداءات مستمرة من جانب النظام الصهيوني، مشدداً على أن الرد الإيراني سيكون تصاعديًا ومفتوح النطاق.

وفي سياق متصل، كشف الحرس الثوري أن منظومات الدفاع الجوي الفضائي الإيرانية نجحت في اعتراض وتدمير 3 صواريخ كروز وأكثر من 10 طائرات مسيرة إلى جانب عشرات الطائرات الصغيرة التي استخدمها الجيش الإسرائيلي في هجماته الجوية على مناطق داخل إيران.

وأوضح البيان أن الشبكة الدفاعية الموحدة بقيادة مقر الدفاع الجوي المشترك للبلاد أدت دوراً فاعلاً في التصدي للهجوم الصهيوني، وأثبتت جاهزيتها العالية في مواجهة التهديدات متعددة الاتجاهات.



ويعد هذا التصعيد المتبادل بين طهران وتل أبيب هو الأخطر منذ عقود، وسط تحذيرات دولية من انزلاق الأوضاع نحو حرب إقليمية مفتوحة تغير ملامح خارطة الأمن في الشرق الأوسط.