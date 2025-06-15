شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...حريق هائل يلتهم ناطحة سحاب في دبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت إمارة دبي، السبت، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق هائل اندلع في ناطحة سحاب مكوّنة من 67 طابقًا في منطقة المارينا، دون تسجيل أي إصابات بين السكان.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر سلسلة منشورات على منصة "إكس"، أن فرق الدفاع المدني نجحت في إخماد الحريق خلال ست ساعات فقط، بعد أن عملت على تأمين سلامة نحو 3,820 شخصًا من قاطني المبنى المكون من 764 شقة سكنية.

وأكدت السلطات أن عمليات التبريد ما زالت مستمرة في موقع الحادث، مشيرة إلى أن أعمدة الدخان التي لا تزال مرئية تعتبر جزءًا من الإجراءات الاعتيادية في مثل هذه الحوادث.

وذكرت أن الحريق اندلع مساء الجمعة، وتم التعامل معه بسرعة وكفاءة لضمان عدم وقوع أي خسائر بشرية، كما تم إجلاء جميع السكان بأمان من المبنى.

ولم تذكر السلطات حتى الآن أسباب اندلاع الحريق، فيما من المتوقع أن يتم فتح تحقيق لتحديد ملابساته خلال الساعات المقبلة.