شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تلاحق القيادات الحوثية و تعليمات بإخلاء منازلهم وإيقاف الهواتف فورًا "تطور خطير" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فادت مصادر مطلعة، أن جهاز الأمن والمخابرات التابع لميليشيا الحوثي أصدر توجيهات عاجلة لقيادات الصف الأول بضرورة مغادرة منازلهم فورًا، وذلك في أعقاب مخاوف من استهدافات جوية محتملة، يُعتقد أن مصدرها الطيران الإسرائيلي.

وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن التوجيهات الحوثية جاءت عقب استهداف جوي مفاجئ استهدف اجتماعًا لقيادات رفيعة داخل مجمع سكني في منطقة حدة جنوب العاصمة صنعاء، كان من بين الحضور فيه القيادي البارز الغماري.

وأشارت المصادر إلى أن التعليمات شملت أيضًا إيقاف استخدام الهواتف المحمولة ومنع أي تواصل هاتفي بين القيادات، في محاولة لتجنب تعقب الاتصالات، و استخدام الاتصال فقط في الضرورة القصوى، وبوسائل موثوقة , وسط تأكيدات بمغادرة غالبية القيادات القادمة من محافظة صعدة، إضافة إلى عدد من القيادات السلالية لمنازلهم في العاصمة.

وأضافت المصادر أن الحوثيين أبقوا فقط على حراسات فردية في محيط منازل القيادات العليا، في حين تم نقل عشرات المصابين والجثث إلى مستشفى القدس ومستشفى 48 بصنعاء، عقب الغارة الجوية.

ويُعد هذا التصعيد تطورًا لافتًا في ظل التصريحات المتصاعدة من قبل إسرائيل حول استهداف أذرع إيرانية في المنطقة، ما يفتح باب التساؤلات حول طبيعة المرحلة المقبلة في اليمن والمنطقة برمتها.

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