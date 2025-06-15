شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : جماعة الحوثي تفاجئ الجميع بأول رد عسكري على اغتيال رئيس هيئة الاركان التابع لهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �سائل إعلام عبرية إسرlئيل تتعرض لهجوم واسع ومزدوج بالمسيرات والصوlريخ من اليمن وإيران.

عدن - ياسمين التهامي - �سائل إعلام عبرية إسرlئيل تتعرض لهجوم واسع ومزدوج بالمسيرات والصوlريخ من اليمن وإيران.

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