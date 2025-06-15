شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ما حصل...أول آثار الحرب بين إسرائيل وإيران تصل اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، إلغاء رحلات الطيران بين العاصمة المؤقتة عدن عدن ومطار الملكة علياء في المملكة الأردنية.

وقال مصدر ملاحي إن الشركة ألغت الرحلات من مطار عدن الى مطار الملكة علياء الدولي حتى إشعار آخر.

ووفق المصدر أرجعت الشركة إلغاء الرحلات إلى الأحداث الراهنة وتصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران وتحسبًا لأي مخاطر ناجمة عن التصعيد العسكري في المنطقة.

وأعلنت مديرية الأمن العام الأردنية إن بلاغا ورد، صباح السبت، بسقوط جسم متفجر على منزل في منطقة إيدون بمدينة إربد شمالي الأردن، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، أُسعفوا إلى المستشفى، ووُصفت حالتهم العامة بالحسنة.

وأكدت المديرية أن الفرق المختصة من القوات المسلحة الأردنية والأمن العام باشرت التحقيق في الحادث، فيما فرضت الأجهزة الأمنية طوقاً في محيط الموقع، الذي شهد أضراراً مادية نتيجة اختراق الجسم لجدار المنزل، وتحطم زجاج عدد من المركبات والمنازل المجاورة، ما أدى إلى حالة من الذعر بين السكان.

وبحسب المعلومات، فإن الأجسام المتساقطة هي صواريخ إيرانية أُطلقت باتجاه إسرائيل، وتم إسقاطها في السماء، وتناثرت بعض شظاياها داخل الأراضي الأردنية.

ودعت الأجهزة الأمنية المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام مشبوهة أو متفجرة، والإبلاغ الفوري عنها عبر هاتف الطوارئ.