شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاعلان عن اغتيال المشاط وعدد كبير من قيادات الحوثي باستهداف اجتماع بالعاصمة صنعاء "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مراسل قناة "الحدث" أن معلومات أولية تشير إلى استهداف اجتماع يضم قيادات من "مجلس الجهاد الحوثي"، وهو أحد الأطر العسكرية العليا التابعة للحوثيين، وذلك في استهداف للطيران الاسرائيلي

وبحسب المصادر الأولية، فإن الاجتماع كان يضم شخصيات قيادية بارزة، من بينهم مهدي المشاط، رئيس ما يُعرف بـ"المجلس السياسي الأعلى" للحوثيين، دون تأكيد رسمي حتى اللحظة بشأن إصابته أو نجاته.

ويُعد مجلس "الجهاد الحوثي" من أهم الهيئات العسكرية التي تتولى التخطيط والتنسيق للعمليات القتالية التابعة للجماعة