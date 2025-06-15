شكرا لقرائتكم خبر عن بشأن مياه تعز...طارق صالح يصدر توجيهًا هامًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، اليوم السبت، محافظَ تعز نبيل شمسان بتحمل مسؤولية الإشراف المباشر على مشروع مياه الشيخ زايد، مع تكليف وكيل المحافظة المهندس رشاد الأكحلي بمتابعة التنسيق مع الأهالي لتسريع إنجاز مشروع الشيخ زايد، مشددا على ضرورة مراعاة مصالح المجتمعات المحلية المحيطة بحقول المشروع، بما يشمل ضمان إيصال المياه إلى قراهم.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم السبت، اجتماعاً موسعاً لمناقشة أزمة المياه ومعاناة المواطنين في مدينة تعز، ضم أعضاء مجلس النواب، الشيخ عبدالوهاب العامر، والشيخ صادق الضباب، والشيخ علي الوافي، ومحافظ محافظة تعز نبيل شمسان، ووكيلا وزارة الداخلية ومحافظة تعز، اللواء محمد المحمودي، والمهندس رشاد الاكحلي، ومدراء مؤسسة المياه والصرف الصحي، المهندس وثيق الاغبري، ومديرية المظفر محمد الكدهي، والخلية الإنسانية عبدالله الحبيشي.

ووقف الاجتماع على التحديات أمام تنفيذ مشروع مياه الشيخ زايد، الذي يُعد أبرز المشاريع الاستراتيجية في الوقت الراهن الهادف إلى توفير المياه لسكان تعز، حيث تم استعراض العوائق الفنية والبيئية واقتراح حلول عملية لإنجاز المشروع.

وأكد طارق صالح، خلال الاجتماع، ضرورة تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لضمان نجاح المشروع..مشدداً على أهمية إيجاد حلول عاجلة تعكس إحساساً بمعاناة سكان تعز من نقص المياه..موجهاً مؤسسة المياه والسلطة المحلية بمراقبة استخدام الآبار داخل المدينة.

