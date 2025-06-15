شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الرويشان ينقل تحذيراً صادماً من خبير دولي سابق بخصوص المفاعل النووي الايراني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الوزير اليمني الاسبق والكاتب المعروف خالد الرويشان عن المفأجاة التي فجرها مفتش سابق في الوكاله الدولية للطاقة الذرية بخصوص مفاعل ايران الحقيقي.

وقال الرويشان عبر تدوينه له على حسابه بمنصة إكس: ‏مفاجأة يفجّرها مفتش سابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل قليل: مفاعل إيران الحقيقي في عمق 80 متراً تحت الأرض!

واضاف : ولذلك لا يمكن ضرب هذا المفاعل إلا بقنبلة ذرية! هذا ليس كلامي بل كلام كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور يسري أبو شادي في مقابلة في التلفزيون العربي قبل قليل على الهواء مباشرة

وقال : أضاف المفتش السابق أنّ” إيران تمتلك الآن بالفعل 500 كيلو من اليورانيوم وهو ما يكفي لصنع 10 قنابل ذرية وأن طهران قادرة لو أرادت صنعها خلال فترة قصيرة جداً وعصرائيل وأمريكا تعرفان ذلك وتعتقدان أن ترهيب إيران وضربها هو السبيل لإثنائها عن إكمال مشروعها الذري والنتيجة ستكون عكسية”

وتابع الرويشان بان المفتش يقول ” كان لدى إيران 60 كيلو يورانيوم فقط منذ سنوات لكن تهديد ترمب المستمر جعلها تقوم بتخصيب 400 كيلو يورانيوم انشطاري خلال أشهر بعيداً عن أعين المفتشين” وقال ” للأسف أن هذا الهجوم يحفّز إيران لإنتاج القنابل في أسرع وقت”

وفي الاخير قال الرويشان بان المفتش أضاف” أقصى ما يمكن تدميره هو المنشآت على الأرض وهي مجرد منشآت تجريبية ولن تؤثر على نجاح المشروع تحت الأرض وهو ما أرجّحه” وختم بقوله ” إيران ستفاجئنا بتجربة ذرية مثلما فعلت كوريا الشمالية ذات يوم”