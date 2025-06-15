شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد غارات اسرائيلية الحرائق تشتعل في العاصمة "فيديو مرعب" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اشتعال حرائق ضخمة في مواقع إيرانية بعد استهدافها من الطيران الحربي الإسرائيلي ووسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن قصف منشآت نفطية إيرانية



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