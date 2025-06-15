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عاجل : اسرائيل تعلن مقتل رئيس هيئة الاركان التابع للحوثيين بغارة على العاصمة صنعاء

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عاجل : اسرائيل تعلن مقتل رئيس هيئة الاركان التابع للحوثيين بغارة على العاصمة صنعاء

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عدن - ياسمين التهامي - �سرائيل هيوم: اغتيال محمد الغماري رئيس أركان الحوثي في غارة إسرائيلية على صنعاء
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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