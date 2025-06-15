عاجل : اسرائيل تعلن مقتل رئيس هيئة الاركان التابع للحوثيين بغارة على العاصمة صنعاء

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عدن - ياسمين التهامي - �سرائيل هيوم: اغتيال محمد الغماري رئيس أركان الحوثي في غارة إسرائيلية على صنعاء

عدن - ياسمين التهامي - �سرائيل هيوم: اغتيال محمد الغماري رئيس أركان الحوثي في غارة إسرائيلية على صنعاء

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