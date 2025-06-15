شكرا لبحثكم عن خبر كلية الإعلام بجامعة عدن تدشن امتحانات الفصل الثاني للعام الجامعي2024-2025 والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دشّنت كلية الإعلام بجامعة عدن، صباح اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024–2025 لطلاب برنامج البكالوريوس في مختلف الأقسام، وسط أجواء أكاديمية يسودها الانضباط والالتزام.

وشهدت قاعات الكلية حضورًا مكثفًا للطلاب والطالبات، حيث قام عميد الكلية، الدكتور وهيب محمد عزيبان، إلى جانب نوابه وعدد من رؤساء الأقسام، بجولة تفقدية شملت مختلف اللجان الامتحانية، بهدف الاطلاع على سير العملية الامتحانية وضمان تنفيذها وفق اللوائح والنُظُم المعمول بها في جامعة عدن.

وفي تصريح خاص، قال الدكتور وهيب مهدي عزيبان: "تم تدشين الامتحانات في كلية الإعلام بسلاسة وانتظام، وفق خطة أكاديمية مُحكمة أُعدّت مسبقًا لضمان توفير بيئة مناسبة للطلبة. ونحن فخورون بما لمسناه من مستوى الالتزام لدى الطلاب، سواء من حيث الحضور أو التقيد بالتعليمات."

وأضاف: "نحن نؤمن أن الامتحان ليس فقط أداة تقييم، بل محطة مهمة لترسيخ مفاهيم الجدية والانضباط في نفوس طلبتنا، تمهيدًا لإعداد كوادر إعلامية مؤهلة ومهنية تخدم المجتمع وتواكب متطلبات سوق العمل."

وأشار عميد الكلية إلى أن الامتحانات تجري في ظل متابعة دقيقة من قيادة الكلية.. مؤكدًا حرص الإدارة الأكاديمية على تهيئة كل الظروف الملائمة لإنجاح العملية الامتحانية.

وقد رافق الدكتور عزيبان خلال جولته التفقدية كل من الدكتور عبدالله الحو، نائب العميد لشؤون الطلاب والدكتورعلي باقطيان، نائب العميد لشؤون الاكاديمية، والدكتور ياسر باعزب، نائب العميد لشؤون التطبيق العملي وخدمة المجتمع والدكتورة نوال محسن مكيش، رئيس قسم الصحافة والنشر الالكتروني.

وتُعد كلية الإعلام من الكليات النوعية في جامعة عدن، وتضم أقسامًا متنوعة تشمل الصحافة، الإذاعة والتلفزيون، والعلاقات العامة، وتسعى باستمرار إلى تطوير مناهجها ومخرجاتها بما يواكب تطورات المشهد الإعلامي محليًا وعربيًا.