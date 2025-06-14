شكرا لبحثكم عن خبر مشائخ الصبيحة تستقبل وفداً ضالعيا بشأن الجندي المغدور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نجل شيخ مشائخ الصبيحة يستقبل وفد رفيع برئاسة محافظ الضالع

استقبل نجل شيخ مشايخ الصبيحة عضو مجلس رئاسة المجلس الانتقالي الشيخ /عبد الرحمن جلال، اليوم السبت، في منزله بمنطقة العند، محافظ محافظة الضالع اللواء علي مقبل صالح، والعميد الركن/ عبدالله مهدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وشخصيات اجتماعية وعسكرية.

ويأتي اللقاء كبادرة من ابناء محافظة الضالع ومديرية الازارق خاصة م/الضالع، للتضامن والتنديد بالجريمة المروعة التي نفذها الجاني( هشام احمد عبيد) ضد الجندي الشهيد(علي سيف الصبيحي) في منزل الجاني بمديري الازارق مؤخرا.

وثمن الشيخ /عبد الرحمن جهود القيادات والمشائخ والشخصيات الاجتماعية وحضورهم لرد الاعتبار لابناء الصبيحة نتيجة قتل احد ابنائهم، مشيرآ بأن الحادث فردي والحضور يقطع الطريق على المتربصين والحاقدين على التلاحم والتماسك القبلي الإجتماعي الجنوبي.

واكد اللقاء على سرعة تقديم الجاني للمحاكمة والقصاص دون اي مماطلة او تسويف.