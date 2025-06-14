شكرا لبحثكم عن خبر الهجر تحتضن فعاليات اليوم الثاني من مهرجان يافع التراثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

يافع - اللجنة الإعلامية

شهدت منطقة الهجر بمديرية لبعوس، صباح اليوم، فعاليات اليوم الثاني من مهرجان يافع التراثي 2025م الذي ينظمه أبناء يافع عقب عيد الأضحى المبارك احتفاءً بالموروث الثقافي.

وشهدت الفعالية التي نظمتها السلطة المحلية والمجلس الانتقالي في المديرية

حضوراً رسميًا وشعبيًا من المشايخ والقيادات السياسية والعسكرية والشخصيات الاجتماعية، وضيوف من محافظات حضرموت وعدن ولحج وأبين.

واستعرضت الفرق المشاركة فقرات الزوامل والبرع والرقصات الشعبية التي أحياها أبناء مناطق: (آل حبه، آل عمر، الهجر، آل أحمد، آل المغراء، آل منصور، آل الديوان، آل بن صلاح، آل القعيطي، الشرف الضبي، آل ذي صراء، بين المحاور، الذراحن، الدهارش، الوطح).

وخلال الفعالية ألقى مدير عام لبعوس العميد طيار عبدالفتاح الصلاحي، كلمة ترحيبية بالضيوف والمشاركين من جميع المناطق. مشيراً إلى أن يافع تزخر بموروثها الثقافي والتاريخي الذي يميزها عن غيرها من المناطق على مستوى الوطن، ولهذا اعتاد أبناء يافع على تنظيم هذا المهرجان سنوياً.

واستعرض مقدم المهرجان الإعلامي صلاح القعشمي الزوامل الشعرية التي أضفت حماساً على أجواء المهرجان، وحملت تلك الأبيات الشعرية رسائل سياسية واجتماعية تعبر عن الواقع الذي نعيشه على مستوى يافع والجنوب.

وتستمر فعاليات مهرجان يافع التراثي 2025م غداً الأحد في منطقة بين المحاور مديرية لبعوس، وبعد غد الإثنين في مديرية المفلحي.