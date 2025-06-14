شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : إعلان هام من وزارة الخدمة المدنية لكافة موظفي الدولة "بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، اليوم، لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط، استئناف الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، يوم غد الأحد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، استناداً إلى تعميم وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري رقم (٧) لسنة ١٤٤٦هـ /٢٠٢٥م لوحدات الخدمة العامة بشأن حالة الانضباط الوظيفي والدوام الرسمي في وحدات السلطتين المركزية والمحلية عقب إجازة عيد الأضحى المبارك ١٤٤٦هـ.

وأشارت إلى أن قطاع الرقابة وتقييم الأداء بالوزارة سيكلف فرق تفتيش ميدانية للرقابة على مستوى الانضباط الوظيفي والدوام الرسمي بكافة وحدات الخدمة العامة على مستوى الدواوين والمحافظات والمديريات، وذلك انطلاقاً من اختصاصها في الرقابة الإدارية على وحدات الخدمة العامة لاستئناف العمل والإنتاج في مختلف المرافق ومؤسسات الدولة للقيام بدورها في تقديم الخدمات العامة لكافة أبناء المجتمع.

وأهابت وزارة الخدمة المدنية بكافة رؤساء وقيادات وموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط المركزية والمحلية، تسهيل مهام فرق التفتيش الميدانية والالتزام بالحضور والانضباط الوظيفي ومباشرة مهامهم وواجباتهم الوظيفية والقانونية المنوطة بهم بكل تفان وإخلاص لما فيه خدمة الوطن والمواطن والمجتمع.