شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...فيديو يوثّق لحظة إغماء عريس أثناء عقد قرانه "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثّق مقطع فيديو متداول لحظة فقدان شاب برازيلي وعيه خلال مراسم زفافه، وذلك أثناء عقد قرانه في إحدى قاعات المناسبات بمدينة سليتي البرازيلية.

وأظهر الفيديو العريس، غوستافو شميتز، وهو يقف بجانب عروسه في قاعة الزفاف، قبل أن يسقط فجأة مغشيًا عليه أمام الحضور، ما أثار حالة من الذعر بين الضيوف.

وسارع عدد من المدعوين إلى مساعدة العريس ومحاولة إفاقته.

وفي تصريحات لصحيفة "جام برس"، قال شميتز: "عندما دخلت عروسي – كانت تبدو أجمل من المعتاد – بدأ جسدي يرتجف"، مشيرًا إلى أنه يتناول أدوية لعلاج القلق، وأن الأسبوع الذي سبق حفل الزفاف كان مرهقًا للغاية بسبب التحضيرات.