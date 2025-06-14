شكرا لقرائتكم خبر عن على تواصل بمليشيا الحوثي...القبض على مدير شبكة دعارة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شرطة محافظة الحديدة القبض على متهم بإدارة شبكة دعارة، والتواصل مع مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال بيان لوزارة الداخلية، في الحكومة الشرعية، إن شرطة محافظة الحديدة ألقت القبض على المدعو (ع، ص، الزبيدي)، البالغ من العمر 40 عامًا، والذي يعمل في السوق ويُشتبه بإدارته شبكة دعارة داخل أحد المنازل.

وأشار البيان، إلى أن ضبط المتهم جاء نتيجة بلاغ أمني، وأكدت التحريات الأولية وجود تواصل مستمر بينه وبين عناصر من ميليشيات الحوثي الإرهابية، وذلك بهدف الإخلال بالأمن واستغلال ضعاف النفوس في أعمال غير أخلاقية تتنافى مع القيم الدينية والاجتماعية.

وتم تدوين البلاغ وضبط المتهم، مع الاستمرار في المتابعة لمعرفة بقية المتورطين وضبطهم، وفق البيان.

ومنتصف الأسبوع الماضي، قالت مصادر محلية، إن عناصر من اللواء السابع عمالقة بقيادة المدعو "علي كنيني"، أقدمت عصر أمس الاثنين، على اقتحام مستوصف الشفاء التخصصي بمدينة حيس، وقامت باعتقال الناشط المجتمعي (علاء صالح زبيدي) مدير فرع منظمة الوصول الإنساني بالمديرية، إلى جانب عمله الإنساني، عضواً في لجنة الرقابة المجتمعية في المديرية، واقتادته إلى سجن أمن اللواء.

وأشارت المصادر إلى أن العناصر التي قامت باعتقال "الزبيدي" أوضحت أنها مرسلة من "سعيد كنيني" شقيق قائد اللواء السابع، دون ذكر أسباب الاعتقال الذي جاء بعد نحو 100 يوم من اقتحام منزل والده للبحث عنه.

وناشدت أسرة المعتقل، قيادة السلطة المحلية بالمحافظة للعمل على الإفراج الفوري عنه، محملين الكنيني وشقيقه المسؤولية عن سلامته النفسية والجسدية نظراً لمعاناته من مشاكل صحية.