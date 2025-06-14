شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ماتشاهده ...ثلاثه رجال يعتدون على أمراة يمنية "فيديو صادم" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر ثلاثة رجال وهم يعتدون بالضرب على امرأة في إحدى المناطق الزراعية، قيل إنها تقع في اليمن، وسط حالة من الغضب والاستنكار الشعبي الواسع.

ولم يتمكن فريق تحرير موقع "جهينة نيوز" من التحقق من الموقع الدقيق للحادثة أو تحديد أسبابها حتى لحظة كتابة هذا الخبر،

وأثار الفيديو موجة سخط بين آلاف اليمنيين الذين اعتبروا ما جرى "تصرفًا دخيلًا على قيم وأخلاق المجتمع اليمني"، مطالبين بسرعة التحقيق في الحادثة ومحاسبة المتورطين.