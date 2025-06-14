شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ماتشاهده ...ثلاثه رجال يعتدون على أمراة يمنية "فيديو صادم" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر ثلاثة رجال وهم يعتدون بالضرب على امرأة في إحدى المناطق الزراعية، قيل إنها تقع في اليمن، وسط حالة من الغضب والاستنكار الشعبي الواسع.
ولم يتمكن فريق تحرير موقع "جهينة نيوز" من التحقق من الموقع الدقيق للحادثة أو تحديد أسبابها حتى لحظة كتابة هذا الخبر،
وأثار الفيديو موجة سخط بين آلاف اليمنيين الذين اعتبروا ما جرى "تصرفًا دخيلًا على قيم وأخلاق المجتمع اليمني"، مطالبين بسرعة التحقيق في الحادثة ومحاسبة المتورطين.
كانت هذه تفاصيل خبر لن تصدق ماتشاهده ...ثلاثه رجال يعتدون على أمراة يمنية "فيديو صادم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.