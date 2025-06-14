شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تنبيه هام للمسافرين اليمنيين إلى القاهرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجّهت مصادر مطلعة في قطاع السفر والطيران تنبيهًا هامًا للمسافرين اليمنيين المتجهين إلى العاصمة المصرية القاهرة، بضرورة التأكد من حجز تذاكر الذهاب والعودة بشكل مسبق ومؤكد.

وأوضحت المصادر أن السلطات في مطار القاهرة الدولي شددت مؤخرًا على الالتزام بهذا الإجراء، مؤكدة أنه سيتم رفض دخول أي مسافر يمني لا يحمل تذكرة عودة مؤكدة، حتى وإن كانت بحوزته تأشيرة دخول سارية.

ودعت الجهات المختصة المسافرين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل مغادرة اليمن، والتنسيق مع وكالات السفر المعتمدة لتجنب التعرض لأي عراقيل أو إرجاع من المطار، مشددة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم حركة الدخول وضمان التزام المسافرين بفترة الإقامة المحددة