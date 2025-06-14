شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو...ضحايا جراء سقوط صاروخ حوثي على فلسطينيين في الضفة الغربية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تجاهل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض صاروخ أطلقته مليشيا الحوثي من اليمن، الجمعة، عندما رُصد أنه سيسقط في منطقة فلسطينية جنوبي الضفة الغربية.

وعقب ذلك، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 3 أطفال جراء سقوط صاروخ في المنطقة ذاتها، دون توضيح ما إذا كان الصاروخ المقصود هو اليمني من عدمه.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، "في أعقاب التنبيهات التي تم تفعيلها منذ فترة قصيرة في عدة مناطق من البلاد، تم رصد إطلاق صاروخ من اليمن، وسقط في منطقة الخليل جنوبي الضفة".

وأكد الجيش أنه لم يتم إطلاق أي صواريخ اعتراضية على الصاروخ.

ويُعَد هذا الصاروخ هو أول صاروخ تطلقه جماعة الحوثي تجاه إسرائيل عقب بدء تل أبيب شن عملية عسكرية على إيران فجر الجمعة.

وكانت مليشيا الحوثي قد حذرت، في بيان، من تداعيات خطيرة لـ"العدوان الإسرائيلي على إيران"، واعتبرته "عدوانا سافرا". وأضافت أن هذه الهجمات تُعَد "حلقة جديدة في مسلسل العربدة الصهيونية في المنطقة، المسنودة بالمشاركة الأميركية الواضحة"، كما أشار البيان.

ورصد سكان محليون في محافظة المحويت، إطلاق خمسة صواريخ من محافظة المحويت شمال غربي اليمن.