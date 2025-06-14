شكرا لقرائتكم خبر عن الغفوري يعلق على القصف الإسرائيلي على إيران والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - علق الصحفي اليمني مروان الغفوري عن القصف الإسرائيلي على إيران.
وقال الغفوري : فوق ركام الدولة في صنعاء، دمشق، بيروت، وبغداد .
وأضاف : وقف المرشد الأعلى الإيراني متباهياً، قال إنه نصر إلهي. من خلفه تحدث قادة إيران عن نصرهم الساحق في العواصم الأربع.
وأختتم : إن كان كل ذلك الخراب هو النصر في أعينكم فهنيئاً لكم النسخة الخامسة منه، من طهران هذه المرة.
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