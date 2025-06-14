شكرا لقرائتكم خبر عن عن حل مدمر تريده إسرائيل...حمد بن جاسم يوجه نصيحة لإيران ودول الخليج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، تفاعلا على مواقع التواصل بعد تدوينة له عن تجنب الحل العسكري بين أمريكا وإيران وذلك قبل ساعات فقط على إعلان إسرائيل مهاجمة إيران.

وقال الشيخ حمد في تدوينته: "في ضوء التوتر الراهن في منطقة الخليج أود أن أقول إنه ما زالت هناك فرصة للوصول إلى حل يرضي الأمريكيين والإيرانيين، ويتيح تجنب الحل العسكري الذي هو حل مدمر من شأنه تعقيد الموقف في منطقة حساسة، وهو ما قد تريده إسرائيل لتحقيق أهداف وسياسات معينة لديها، ولذلك فهي تدفع أمريكا في هذا الاتجاه".

وتابع: "ولذلك فإني أدعو إلى التعامل بحذر مع هذا التوجه وانتهاز الفرصة المتاحة للوصول إلى حل سياسي سلمي، فإيران دولة مهمة في منطقة مهمة للعالم كله ويجب التعامل معها باحترام، كي يتم التوصل إلى حل يرضي الطرفين الأمريكي والإيراني حيال المشروع النووي الإيراني".

وأضاف: "كما أن منطقتنا ليست بحاجة لتوترات أخرى إلى جانب التوترات الكثيرة حولها التي تحتاج لنزع كل فتيل قابل للاشتعال. وهنا فإني أوجه الكلام إلى دولنا الخليجية كي تعمل حثيثا للوصول إلى حل سلمي يخدم الاستقرار والاقتصاد والعلاقات السياسية".

وشن سلاح الجو الإسرائيلي هجوما واسع النطاق على أماكن متفرقة في إيران في الساعات الأولى من اليوم (الجمعة) استهدف مواقع نووية وعسكرية وقادة بارزين في طهران ومدن أخرى مثل أصفهان وكرمانشاه.

وشارك في الهجوم الإسرائيلي على إيران حوالي 100 طائرة حربية إسرائيلية، مع التركيز على ضربات دقيقة لتدمير قدرات إيران العسكرية والنووية، وقتل في الهجمات قادة عسكريين بارزين، بما في ذلك اللواء محمد باقري رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية إلى جانب علماء نوويين.