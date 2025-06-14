شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة ...السعودية ترفع القيود عن 14 دولة بينها 5 عربية وتُعيد استقبال المغتربين "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت المملكة العربية السعودية رسمياً إنهاء القيود المؤقتة على إصدار تأشيرات قصيرة الأجل لمواطني 14 دولة بعد اكتمال موسم حج 2025. شمل الرفع عدة أنواع من التأشيرات منها تأشيرات العمرة والزيارات التجارية والعائلية والسياحية التي كانت قد علقت منذ أبريل الماضي.



تم تطبيق الإجراء المؤقت على دول رئيسية مثل الهند وباكستان ومصر وإندونيسيا والمغرب وتسع دول أخرى، حيث هدفت السلطات السعودية من خلاله إلى تنظيم تدفق الزوار وتجنب إساءة استخدام التأشيرات غير المخصصة للحج، ومنع دخول حجاج غير مسجلين إلى مكة المكرمة.



على الرغم من رفع هذا الحظر المؤقت، أبقت السلطات السعودية على تعليق إصدار تأشيرات العمل الجماعي للدول الأربع عشرة ذاتها، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل والحد من الهجرة غير النظامية.

وشددت السلطات السعودية على أهمية الالتزام بفترات الإقامة المحددة في التأشيرات، محذرة من عقوبات صارمة للمخالفين تشمل غرامات مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي، والسجن لمدة قد تصل إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى الترحيل بعد تنفيذ العقوبة.



يأتي هذا القرار تزامناً مع جهود المملكة المستمرة لتنظيم حركة الزوار ومكافحة التجاوزات المتعلقة بالإقامة، مع الحفاظ على سلامة الحجاج والمعتمرين وضمان تجربة آمنة خلال المواسم الدينية.

