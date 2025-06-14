شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...مذيع قناة أبوظبي الاماراتية يدعو المجلس الانتقالي للالتزام بالحياد وضبط النفس "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا الإعلامي المعروف والمذيع في قناة أبوظبي، عادل عبدالله اليافعي، المجلس الانتقالي الجنوبي إلى ضرورة التحلي بالحكمة والابتعاد عن التصريحات المتسرعة، في ظل التطورات السياسية المتسارعة التي تشهدها الساحة اليمنية خلال الأيام الأخيرة.

وأكد اليافعي في تصريح له، عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، قائلاً:"أتمنى من أصحابنا في الانتقالي يلتزموا الحياد والهدوء، وعدم التهور بأي تصريحات."

وتأتي هذه الدعوة وسط تصاعد التوترات السياسية والأمنية في بعض المناطق الجنوبية، الأمر الذي يتطلب – بحسب مراقبين – موقفًا مسؤولًا من كافة الأطراف الجنوبية لتجنيب الشارع مزيدًا من الاحتقان.

وشدد اليافعي، الذي يُعرف بقربه من القضايا الوطنية ومتابعته الدقيقة لتطورات المشهد اليمني، على أهمية أن يتحلى المجلس الانتقالي بقدر عالٍ من المسؤولية الوطنية، وعدم الانجرار وراء الانفعالات، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب مزيدًا من التروي وتغليب لغة الحوار والمصلحة العامة.

يُذكر أن عادل اليافعي يعد من أبرز الأصوات الإعلامية الجنوبية، وله حضور واسع في الإعلام الخليجي، وغالبًا ما يُعبّر عن مواقف سياسية تحمل طابعًا عقلانيًا يراعي حساسية المرحلة وتعقيداتها.