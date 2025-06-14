عاجل: السفير الأمريكي لدى تل أبيب يفاجئ الجميع ويكشف عما كان يفعله طوال الليل

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عدن - ياسمين التهامي - �لسفير الأمريكي لدى إسرائيل: كانت ليلة قاسية في إسرائيل واضطررت للذهاب إلى الملاجئ خمس مرات خلال الليل

عدن - ياسمين التهامي - �لسفير الأمريكي لدى إسرائيل: كانت ليلة قاسية في إسرائيل واضطررت للذهاب إلى الملاجئ خمس مرات خلال الليل

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