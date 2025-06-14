شكرا لقرائتكم خبر عن يافطات عملاقة في قلب العاصمة طهران بعد الهجمات الإسرائيلية(صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت وسائل إعلام إيرانية، يوم الجمعة، صور يافطات عملاقة في قلب العاصمة طهران تحمل رسالة موجهة لإسرائيل عقب الهجوم الواسع الذي شنته تل أبيب على مواقع نووية وعسكرية إيرانية.

وتم نصب لافتة في أنحاء مدينة طهران جاء فيها "إسرائيل رحبت بدمارها".

كما نشرت لافتة ثانية كتب عليها "خيبر خيبر يا صهيون جيش محمد قادمون".

وشن سلاح الجو الإسرائيلي هجوما واسع النطاق على أماكن متفرقة في إيران في الساعات الأولى من اليوم (الجمعة) استهدف مواقع نووية وعسكرية وقادة بارزين في طهران ومدن أخرى مثل أصفهان وكرمانشاه.

وشارك في الهجوم الإسرائيلي على إيران حوالي 100 طائرة حربية إسرائيلية، مع التركيز على ضربات دقيقة لتدمير قدرات إيران العسكرية والنووية، وقتل في الهجمات قادة عسكريون بارزون، بما في ذلك اللواء محمد باقري رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية إلى جانب علماء نوويين.

وأعلنت إيران عن مقتل عدد من كبار القادة وستة علماء نوويين في الهجوم الإسرائيلي الواسع.

