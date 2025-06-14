شكرا لقرائتكم خبر عن سنُري إسرائيل النجوم بعز الظهر...ناشط حوثي يوجّه دعوة لإيران ويطالب بتسليم السلاح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا الناشط في جماعة الحوثيين المسلحة، حسين الأملحي، اليوم الجمعة، إيران إلى تسليم الجماعة المزيد من السلاح، مؤكداً أن المقاتلين الحوثيين مستعدون لـ"إرادة إسرائيل النجوم بعز الظهر"، في تصعيد خطابي حاد يعكس تصاعد التوترات في المنطقة.

وفي كلمة متلفزة بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الأملحي: "ترسل السلاح إيران لنا واحنا نروي إسرائيل النجوم بعز الظهر" ، في إشارة إلى استخدام كثيف للصواريخ أو الطائرات المُسيّرة ضد الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف الأملحي، وهو أحد القيادات العسكرية البارزة لدى الجماعة، مُنذرًا: "بلا حكمة، بلا خربيط، ازغف بـ1000 صاروخ عليهم، أين ما سقط سقط" ، في تلميح إلى تنفيذ ضربات صاروخية عشوائية وغير محسوبة العواقب ضد أهداف إسرائيلية، دون مراعاة القوانين الدولية أو قواعد الاشتباك.

كما وجه الأملحي رسالة مباشرة إلى مقاتلي الجماعة وحلفائهم، قائلاً: "قواعد الاشتباك أحذفوها من قاموسكم" ، في إشارة إلى رفض الالتزام بأي ضوابط أو تحفظات في التعامل مع ما وصفهم بالأعداء، بما يخالف القرارات والمبادئ الدولية التي تحكم العمليات العسكرية.

واختتم القيادي الحوثي تحذيره بالقول: "أو بتجلس إسرائيل ترفسكم لما ترجعكم للعصر الحجري!" ، في تهديد غير مباشر بأن استمرار عدم التسليح أو التصعيد قد يؤدي إلى ردود فعل إسرائيلية مدمرة، تُعيد البلاد إلى عصور متخلفة، بحسب تعبيره.

وتُعد هذه التصريحات جزءاً من سلسلة دعوات متكررة من قبل الحوثيين لإشعال الجبهات كافة ضد إسرائيل، رغم المسافة الجغرافية الكبيرة بين اليمن وإسرائيل، واستمرار تعليق العمليات العسكرية المباشرة بين الطرفين منذ أكثر من عام.

ويُنتظر أن تثير هذه التصريحات ردود فعل دولية، خاصة من قبل المجتمع الدولي الذي يحذر من أي تصعيد قد يدفع بالمنطقة إلى مواجهة أوسع.