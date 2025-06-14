شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير روسي من اندلاع حرب جديدة باليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذّرت روسيا من خطر اندلاع مواجهة عسكرية واسعة النطاق في اليمن، وسط تعثر المسار السياسي، داعية إلى استئناف عاجل للمفاوضات برعاية الأمم المتحدة، في ظل مؤشرات متزايدة على انهيار التفاهمات التي يجري العمل عليها منذ أكثر من عامين.

وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، إن عملية التفاوض "توقفت فعليًا"، محذرًا من أن "احتمالات التصعيد على خطوط التماس بين الأطراف اليمنية تتزايد بشكل خطير، وقد تفضي إلى مواجهة عسكرية شاملة".

وشدد على ضرورة تنشيط جهود الوساطة الدولية والانخراط الجاد مع مختلف القوى اليمنية، بمن فيهم الحوثيون، لتجاوز مناخ انعدام الثقة، وتهيئة الظروف نحو تسوية سياسية شاملة ومتوازنة.

وفي سياق متصل، أبدى نيبينزيا قلق بلاده من تصاعد التوترات الإقليمية عقب انتهاء وقف إطلاق النار غير المعلن بين واشنطن وجماعة الحوثي في البحر الأحمر، محذرًا من أن الهجمات الحوثية على أهداف إسرائيلية – ومنها قصف مطار بن غوريون – تُسهم في تقويض الاستقرار.

واعتبر المندوب الروسي في المقابل أن "ردود الفعل الإسرائيلية غير المتناسبة"، وعلى رأسها الغارات الجوية على اليمن، زادت الأمور تعقيدًا.



وقال إن تلك الضربات أسفرت عن "تدمير ثماني طائرات مدنية في مطار صنعاء، وإلحاق أضرار بمرافق حيوية في ميناء الحديدة"، الأمر الذي يزيد من هشاشة الاستقرار في البلاد والمنطقة.

كما حمّل نيبينزيا التدخلات الخارجية جانبًا كبيرًا من المسؤولية عن تدهور الوضع الإنساني، موضحًا أن أكثر من 19.5 مليون شخص بحاجة للمساعدة، وسط انتشار الأمراض ونقص التمويل المخصص لخطة الاستجابة الإنسانية.



وأعرب عن قلق موسكو من استمرار احتجاز موظفين محليين يعملون في منظمات أممية ودولية داخل مناطق سيطرة الحوثيين، واصفًا ذلك بأنه "انتهاك للقانون الدولي وعرقلة جسيمة للعمل الإنساني".



واختتم المسؤول الروسي حديثه بالإشادة ببعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (UNMHA)، مثمنًا دورها في تخفيف التوتر وضمان استمرار الإمدادات الإنسانية في واحدة من أكثر المناطق أهمية للسكان.

