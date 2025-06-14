شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...أب يقتل ولديه أثناء لقائهما لتوديعه أمام أعين المارة في مدينة إب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد سكان محليون في محافظة إب، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابية (وسط اليمن)، يوم الجمعة 13 يونيو/حزيران 2025، بإقدام أب على قتل ولديه الاثنين أثناء لقائهما لتوديعهما قبيل مغادرتهما إلى السعودية بغرض العمل.

وذكر سكان على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأب، عبدالسلام شماسي، يعمل حارسًا في مركز “برج المدينة” التجاري وسط مدينة إب، وأنه أقدم على إطلاق النار نحوهما فور وصولهما لتوديعه، ما أسفر عن مقتلهما في الحال.

ورجّح السكان أن تكون الجريمة ناجمة عن خلافات أسرية سابقة بين الجاني وطليقته، والدة الضحيتين، والتي انتهت بالانفصال منذ فترة.