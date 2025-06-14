عاجل : سقوط صاروخ إيراني بشكل مباشر قرب مقر وزارة الدفاع في تل أبيب "شاهد"

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عدن - ياسمين التهامي - �اجل | وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ إيراني بشكل مباشر قرب مقر وزارة الدفاع في تل أبيب عدن - ياسمين التهامي - �اجل | وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ إيراني بشكل مباشر قرب مقر وزارة الدفاع في تل أبيب

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