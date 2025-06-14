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عدن - ياسمين التهامي - rlm;القناة 12 العبرية: حجم الرؤوس المتفجرة في الصواريخ الإيرانية غير مسبوق، وقد تسبب بأضرار هائلة في مواقع الاستهداف عدن - ياسمين التهامي - rlm;القناة 12 العبرية: حجم الرؤوس المتفجرة في الصواريخ الإيرانية غير مسبوق، وقد تسبب بأضرار هائلة في مواقع الاستهداف

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