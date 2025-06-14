شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار شامل لأول مرة في تاريخ الاحتلال.. الخريطة حمراء بالكامل وانفجارات جديدة في تل أبيب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دوت صفارات الإنذار في كافة أراضي فلسطين المحتلة لأول مرة في تاريخ الاحتلال بالتزامن مع إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه فلسطين المحتلة.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له قبل قليل، رصد إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه فلسطين المحتلة.



جاء ذلك بالتزامن مع إعلان التلفزيون الإيراني انطلاق دفعة ثانية من الصواريخ الباليستية الإيرانية باتجاه أهداف واسعة للكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



ورصدت وسائل إعلام عربية وغربية مرور الصواريخ الإيرانية في سماء القدس وهي تتجه نحو تل أبيب.



كما رصدت فشل الدفاعات الجوية الإسرائيلية في اعتراض الصواريخ الإيرانية التي سقطت في عدة مناطق في قلب يافا المحتلة مسببة انفجارات ضخمة، لم تتضح تفاصيل آثارها بعد.

