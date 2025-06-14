شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يفاجئ الجميع بموقفه من الهجوم الإسرائيلي على إيران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أدان الأزهر الشريف، بأشد العبارات، العدوان الإسرائيلي الذي استهدف أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فجر اليوم الجمعة، مؤكداً أن ما جرى يعد انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، وتعدياً فاضحاً على أحكام القانون الدولي، وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وفي بيان رسمي، حذر الأزهر من أن الهمجية الممنهجة التي ينتهجها كيان الاحتلال الإسرائيلي تنذر بانفجار أزمات جديدة في المنطقة، بما ينذر بجرها إلى فوضى إقليمية عارمة تهدد استقرار الشعوب وتقوض مقدراتها، مشدداً على أن سياسة الغطرسة والتوسع والعدوان التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي تعكس نهجاً عدوانياً خطيراً يسعى لتحويل المنطقة إلى ساحة صراعات دائمة.

ودعا الأزهر المجتمع الدولي، ومؤسساته الأممية، وكل الضمائر الحية في العالم، إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الشرق الأوسط من تصعيد خطير، مطالباً بتحرك جاد لوقف الانتهاكات المتكررة التي يمارسها هذا الكيان، واحترام سيادة الدول وسلامة شعوبها، حفاظاً على أرواح الأبرياء ومنعاً لانزلاق المنطقة إلى دائرة الفوضى والحروب بحسب البيان.

وفي سياق متصل، أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الاستهداف العسكري الإسرائيلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، محذراً من تداعيات هذا العدوان على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وأكد المجلس أهمية أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الكاملة عبر اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التصعيد، ومنع تفاقم رقعة الصراع، ودعم المساعي الدبلوماسية التي من شأنها إرساء قواعد الأمن والسلام الدوليين.