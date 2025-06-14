شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاعلان قبل قليل عن خطة اسرائيلية جديدة بشأن اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الكيان الاسرائيلي عن خطة عسكرية جديدة لمواجهة تهديدات جماعة الحوثي الانقلابية في اليمن للملاحة الاسرائيلية في البحر الاحمر وموانئ ومطارات الكيان، ومواجهة هجمات الجماعة ضمن اعلانها "استمرار عمليات الحصار البحري والحظر الجوي على الكيان اسنادا لقطاع غزة".

وافصح استخدام الكيان الاسرائيلي قواته البحرية لاول مرة في هجوم على ميناء الحديدة، الثلاثاء (10 يونيو)، بدلا عن الغارات الجوية التي اعتمدتها في سلسلة هجماتها على البنية التحتية الحيوية بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، عن توجه اسرائيلي نحو حرب بحرية مع الحوثيين.

أكدت هذا مجلة "فوربس" الأمريكية في تناولها الضربات البحرية الإسرائيلية على مواقع جماعة الحوثي في اليمن ولأول مرة، بعد سلسلة ضربات جوية منذ قرابة عام، واستهداف سفن الصواريخ الاسرائيلية "ساعر 6" ميناء الحديدة بصاروخين، من على بعد 200 ميل بحري عن الميناء.



وقالت المجلة الامريكية: إن "استخدام السفن الحربية لمثل هذه الغارة بعيدة المدى ملحوظًا، وقد يُشير إلى استعداد إسرائيل لاستخدام تكتيكات جديدة ضد الجماعة". مشيرة الى تحذير سابق لوزير حرب الكيان الاسرائيلي، يسرائيل كاتس من "فرض حصار بحري وجوي على اليمن".

جاءت تهديدات كاتس بأن "جماعة الحوثي إذا استمرت في استهداف إسرائيل، فستواجه ردًا قويًا وستدخل في حصار بحري وجوي"، عقب تهديدات الجماعة بحصار الموانئ الإسرائيلية، واستهداف ميناء حيفا شرقي البحر الابيض المتوسط، بجانب ايلات (ام الرشراس) شمال البحر الاحمر.

وقالت مجلة "فوربس" الامريكية، في تقرير لها، نقلا عن الخبير البحري في "معهد هدسون للأبحاث"، برايان كلارك: "يفتقر الحوثيون إلى القدرة على فرض حصار. لا يمكنهم سوى التهديد بهجمات متقطعة على السفن على أمل أن يردع ذلك شركات الشحن عن السفر إلى إسرائيل".

كما نقلت عن محلل شؤون الشرق الأوسط في "شركة باشا ريبورت ريسك أدفايزري"، محمد الباشا، قوله: إن احتمال نجاح الحوثيين بحصار ميناء حيفا لا يزال ضئيلاً. تستقبل حيفا السفن من البحر الأبيض المتوسط وليس البحر الأحمر، على عكس ميناء إيلات (جنوب إسرائيل)".

مضيفا: "لا يمتلك الحوثيون حاليًا النطاق أو القوة البحرية الكافية للتأثير بشكل جدي على طرق الشحن في البحر الأبيض المتوسط. من ناحية أخرى، فإن قدرة إسرائيل على فرض حصار على الحديدة والموانئ الأخرى التي يسيطر عليها الحوثيون أكبر بكثير بواسطة سفن ساعر 6".

وتابع: "رغم التدخل المحدود، فإن سفينة ساعر 6 قادرة على البقاء في البحر لأكثر من شهر، مما يوفر قدرات هجومية ودفاعية مستدامة ضد أهداف الحوثيين مع استمرار العمليات". وأردف: "يُمثل نشر ساعر 6 إشارة استراتيجية على نية إسرائيل توسيع نطاق قوتها في البحر الأحمر".

وفقا للمجلة الامريكية فإن سفن "ساعر6" مزودة بصواريخ بعيدة المدى دقيقة التوجيه، مثل صاروخ ‘غابرييل5‘ المضاد للسفن، وصاروخ ‘كروز دليلة جي إل‘، تستطيع ساعر 6 مهاجمة الأهداف من مسافة تصل إلى 186 ميلاً قبالة سواحل اليمن، و"تتسم بقدرة على المراوغة والمناورة".

لكنها رأت: أنه "ورغم هذه المزايا، ستجد إسرائيل بلا شك أن فرض حصار، حتى لو كان محدودًا، على اليمن يمثل تحديًا كبيرًا". وتابعت نقلا كلارك: "أعتقد أن التهديد الذي تواجهه السفن الإسرائيلية يُضاهي تقريبًا التهديد الذي تواجهه المدمرات الأمريكية، رغم ان ساعر لديها قدرة دفاع جوي أقل".

ونقلت المجلة عن المحلل الباشا، قوله: "هناك تكهنات متزايدة بأن إسرائيل قد تنشر سفينة ساعر 6 أيضًا لاعتراض شحنات أسلحة إيرانية يُشتبه في أنها متجهة إلى الحوثيين". وتوقع أن "تقوم قوات الكوماندوز الإسرائيلية بمهاجمة السفن التي تشتبه إسرائيل في تهريبها أسلحة إلى الحوثيين".

لكن الباشا استدرك حديثه بقوله: "مع ذلك، فإن فرض حصار بحري كامل سيكون صعبًا نظرًا لمحدودية نطاق عمليات سلاحي الجو والبحرية الإسرائيليين، والتكاليف اللوجستية والمالية الباهظة المترتبة على ذلك، والتهديد الكبير الذي تشكله مجموعة قدرات الحوثيين المضادة للسفن".

كذلك الخبير البحري في "معهد هدسون للأبحاث"، برايان كلارك، قال: اعتقد أن البحرية الإسرائيلية يمكنها "إبقاء قوة" في الموانئ اليمنية لوقف حركة المرور وتفتيش السفن التي تشتبه في تهريبها للأسلحة. مع ذلك، من المرجح أن يتطلب الأمر مشاركة معظم القوات البحرية الإسرائيلية".

معلقا على امتلاك البحرية الاسرائيلية اسطولا من غواصات دولفين الألمانية الصنع التي تعمل بالديزل والكهرباء، والمسلحة بطوربيدات وصواريخ كروز، بقوله: "يمكن استخدام الغواصات لمهاجمة السفن، ولكن من الصعب على الغواصة تحديد ما إذا كانت السفينة تحمل مساعدات إنسانية أم أسلحة".

واختتمت مجلة "فوربس" الامريكية، تقصيها مسارات المواجهة بين "اسرائيل" والحوثيين، بقولها: "مما لا شك فيه أن إسرائيل أكثر قدرة على فرض حصار على الموانئ اليمنية من العكس. ومع ذلك، يمكن للحوثيين تهديد إسرائيل بطرق أخرى بشكل موثوق، وقد يثبتون في النهاية قدرتهم على إلحاق الضرر بميناء حيفا".