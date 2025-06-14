شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : حالة من الرعب والاستنفار الكبير وسط تل ابيب والاعلان عن حدث خطير جدا "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �اجل | مواقع إسرائيلية:

- حدث خطير جدا في تل أبيب عقب سقوط صاروخ إيراني

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