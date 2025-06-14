عاجل : صاروخ إيرانـي يستهدف مبنى مكوناً من 50 طابقاً في تل ابيب "شاهد"

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عدن - ياسمين التهامي - �عــلام إسرائيــلـي: صاروخ إيرانـي يستهدف مبنى مكوناً من 50 طابقاً في "تل أبيب"

عدن - ياسمين التهامي - �عــلام إسرائيــلـي: صاروخ إيرانـي يستهدف مبنى مكوناً من 50 طابقاً في "تل أبيب"

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