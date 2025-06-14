شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. غياب صلاة الجمعة في أكبر مساجد البيضاء لسبب صادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت منطقة ملاح العرش بمديرية رداع في محافظة البيضاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، مشهداً نادراً وصادماً لمعتادي المسجد، بعد أن غابت صلاة وخطبة الجمعة لأول مرة منذ عشرات السنين في أكبر مسجد بالمنطقة، إثر تغيب مفاجئ للخطيب الذي عينته الجماعة، وسط إجراءات صارمة تفرضها المليشيا على كل منابر المساجد.



مصادر محلية وأهالي المنطقة أكدوا أن المسجد ظل مغلقًا في ظهر الجمعة، في سابقة لم تعهدها المنطقة طوال عقود، نتيجة عدم تمكن الجماعة من توفير خطيب بديل، أو سماحها لأي خطيب آخر بالصعود إلى المنبر دون إذن مسبق من قياداتها، وهو أمر يُعرض المخالفين لعقوبات بالسجن والملاحقة.



وفي ظل هذا الحصار الممنهج، يشكو السكان من تحوّل المساجد إلى أدوات بيد المليشيا لبث خطابها الطائفي والسياسي، ما أدى إلى عزوف عدد كبير من المواطنين عن حضور صلاة الجمعة، وترك المساجد خاوية أو مقتصرة على حضور محدود، في تصاعد واضح لموجة الاستياء من استغلال الدين لخدمة أجندات الجماعة.



وتحذر الأوساط المحلية من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تآكل النسيج الاجتماعي والديني في المنطقة، ويزيد من الشعور بالإحباط واليأس بين الأهالي، وسط حالة من الخوف والتهديد التي تفرضها المليشيا على الحياة الدينية والاجتماعية.