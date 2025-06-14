شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثي تفاجئ الجميع بأول رد على الهجوم الإسرائيلي ضد إيران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأ الحوثيون أول رد فعل رسمي على الهجمات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت الجمهورية الإسلامية في إيران، من خلال إصدار بيان سياسي أدان بشدة ما وصفوه بـ"العدوان الإسرائيلي الغاشم"، داعين رجال الدين الشيعة إلى إعلان موقف واضح من هذه الاعتداءات.



وأصدر المكتب السياسي لجماعة الحوثي بيانًا رسميًا عبّر فيه عن "الإدانة الشديدة للهجمات الإسرائيلية"، مؤكدًا على "الحق الكامل والمشروع للجمهورية الإسلامية في إيران في الرد بكافة الوسائل الممكنة دفاعًا عن سيادتها ووحدة أراضيها".



وقال البيان: "إن كيان العدو الإسرائيلي، بعدوانه السافر هذا، يؤكد مدى خطورته على أمن واستقرار المنطقة، فهو كيان عدواني لا يهدد فلسطين وحدها، أو دول الجوار فحسب، بل يمثل خطرًا على الأمة بأسرها".



وأضاف البيان: "ما يدّعيه العدو الإسرائيلي بشأن البرنامج النووي الإيراني لا أساس له من الصحة، وليس من حقه أن يكون شرطي المنطقة يفرض ما يشاء، وهو ذاته الكيان المدجج بالأسلحة النووية، الذي تسبب في إزهاق أرواح عشرات الآلاف في فلسطين ولبنان وسواهما من البلدان العربية".



وأكد الحوثيون في بيانهم "دعمهم الكامل لحق إيران المشروع في الدفاع عن نفسها، وفي تطوير برنامجها النووي السلمي"، معربين عن "خالص العزاء والمواساة لقيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حكومةً وشعبًا، في استشهاد عدد من قادتها وعلمائها"، معتبرين ذلك "تضحية وفداء في سبيل المبادئ".



واختتم البيان بدعوة صريحة إلى الشعوب العربية والإسلامية، قائلاً: "ندعو الأمة إلى تحمّل مسؤوليتها التاريخية تجاه هذا التحدي الخطير، والخروج من حالة الصمت والمشاهدة، فكيان العدو الإسرائيلي لا يستثني أحدًا، وهو تهديد مشترك للجميع".