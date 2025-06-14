شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة للجميع... هذه هي الأسلحة التي استخدمتها إيران لقصف تل أبيب (فيديو مرعب) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وتعد هذه المرة الأولى التي تشارك فيها الغواصات في قوات البحرية الإيرانية في هوم صاروخي ضد اهداف إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

في السياق قال الحرس الثوري الإيراني انه الهجمات الصاروخية استهدفت القواعد الجوية الاسرائيلية التي انطلقت منها الهجمات على ايران

و أوضح بيان للحرس الثوري ان "الوحدات الصاروخية والطائرات المسيرة التابعة لقوة الجو-فضاء استهدفت مراكز عسكرية وقواعد جوية كانت منطلقا للعدوان الإجرامي ضد الجمهورية الإسلامية "

وأضاف " تم ضرب مراكز صناعية عسكرية تستخدم في إنتاج الصواريخ والمعدات والأسلحة الحربية التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في جرائمه ضد شعوب المنطقة "

مشيرا ان القصف طال أيضا أهدافا عسكرية أخرى في عمق الأراضي المحتلة

مؤكدا ان الدفاعات الجوية الإسرائيلية لم تنجح في مواجهة موجات الهجمات الصاروخية الإيرانية .