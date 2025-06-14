شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة للجميع... هذه هي الأسلحة التي استخدمتها إيران لقصف تل أبيب (فيديو مرعب) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وتعد هذه المرة الأولى التي تشارك فيها الغواصات في قوات البحرية الإيرانية في هوم صاروخي ضد اهداف إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
في السياق قال الحرس الثوري الإيراني انه الهجمات الصاروخية استهدفت القواعد الجوية الاسرائيلية التي انطلقت منها الهجمات على ايران
و أوضح بيان للحرس الثوري ان "الوحدات الصاروخية والطائرات المسيرة التابعة لقوة الجو-فضاء استهدفت مراكز عسكرية وقواعد جوية كانت منطلقا للعدوان الإجرامي ضد الجمهورية الإسلامية "
وأضاف " تم ضرب مراكز صناعية عسكرية تستخدم في إنتاج الصواريخ والمعدات والأسلحة الحربية التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في جرائمه ضد شعوب المنطقة "
مشيرا ان القصف طال أيضا أهدافا عسكرية أخرى في عمق الأراضي المحتلة
مؤكدا ان الدفاعات الجوية الإسرائيلية لم تنجح في مواجهة موجات الهجمات الصاروخية الإيرانية .
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