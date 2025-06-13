شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس القيادة يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الجيبوتي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن :

أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً بفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تطرق الرئيسان للتطورات الاقليمية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه، واعضاء المجلس والحكومة، عن بالغ التقدير لمواقف الاشقاء في جمهورية جيبوتي الى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية، بما في ذلك التسهيلات الكريمة للمواطنين اليمنيين المقيمين والعابرين عبر أراضيها، تجسيداً للروابط التاريخية والأخوية الراسخة بين الشعبين الشقيقين.

من جانبه، جدد الرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر جيله، دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وموقفها الثابت إلى جانب الشعب اليمني، وتطلعاته في الأمن والاستقرار، والسلام، و حرص بلاده على تعزيز التنسيق الثنائي لمواجهة التحديات المشتركة، واستمرار تقديم كافة التسهيلات الممكنة للرعايا اليمنيين.