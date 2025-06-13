شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز القيادات الإيرانية التي قتلت في الهجوم الإسرائيلي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتلت شخصيات وقيادات إيرانية عدة في موجة هجمات إسرائيلية على الأراضي الإيرانية طاولت مواقع نووية وعسكرية وحارات سكينة، خاصة في العاصمة طهران.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية مقتل بعضهم وإصابة آخرين بجروح.

وأبرز من تأكد اغتيالهم حتى الآن وفق الإعلام الإيراني الرسمي، اللواء محمد باقري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، إضافة إلى القائد العام للحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي والرئيس الأسبق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية فريدون عباسي ورئيس الجامعة الحرة الإسلامية مهدي طهرانجي ورئيس مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري اللواء غلام علي رشيد.

كذلك، أكدت وكالة نور نيوز الإيرانية إصابة مستشار المرشد الإيراني الأمين السابق لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني بـ"جروح بالغة" في استهداف مقر إقامته في طهران، مشيرة إلى أنه جرى نقله إلى المستشفى.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة هجمات واسعة على إيران ضربت مواقع عديدة في العاصمة طهران ومدنا أخرى من بينها مدينتا نطنز وتبريز.

وأعلن المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي إيفي دفرين أن الضربات العسكرية طالت أكثر من 100 هدف في إيران خلال الليل، وقال إن 200 مقاتلة شاركت في الهجوم.

(وكالات)

