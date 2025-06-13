شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: العراق تفاجئ الجميع وتنفذ أول رد على استخدام إسرائيل لأجوائها في استهداف إيران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن العراق، الجمعة، رفع شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد اسرائيل التي اتهمها باستخدام أجوائه في ضرب إيران، فيما وصفه بأنه "تجاوز لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

ودانت وزارة الخارجية العراقية في بيان قيام إسرائيل بخرق الأجواء العراقية واستخدامها في تنفيذ اعتداءات عسكرية في المنطقة"، مطالبة "مجلس الأمن.. باستخدام صلاحياته" لردع إسرائيل ومنعها من "تكرار مثل هذه الانتهاكات".

وقالت مصادر أمنية لـ"فرانس برس" إن ثلاثة صواريخ وقعت منذ الفجر في العراق، أحدها في محافظة ديالى (وسط) لم ينفجر فيما تسبب الاثنان الآخران في محافظة ذي قار (جنوب) بحفرة عمقها أربعة أمتار.