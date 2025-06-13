شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...إحراق سيارة الفنان "الوافي" في تعز "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أضرم مجهولون النار في سيارة الفنان سيف الوافي، الليلة الماضية، في مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).

وقال شركة الجند للإنتاج الإعلامي والتلفزيوني، في بيان، إن سيارة الفنان والمخرج سيف الوافي، تعرضت عند الساعة الحادية عشر ليلا، للاحتراق وذلك اثناء وقوفها جوار مقر شركة الجند ميديا بحي الجهوري بمدينة تعز.

وأوضح البيان، أنه تم إطفاء الحريق دون تسجيل أي إصابات. مشيراً إلى أنه تم ابلاغ الاجهزة الامنية بالحادثة، وبدورها قامت بالنزول ومعاينة السيارة المحترقة لرفع تقرير بالواقعة.

وأكد البيان على أن الشركة والفنان ليس لهم أي عداوات مع أي طرف ولن يوجهوا اتهامات لأحد قبل ظهور نتائج التحقيقات، مبدين ثقتهم بالأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الحادثة والقبض على الجناة.